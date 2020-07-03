CHP'li eski Urla Belediye Başkanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
CHP'li eski Urla Belediye Başkanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay...
CHP'li eski Urla Belediye Başkanına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
İZMİR - İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'de FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanıp, Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 17 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Burak Oğuz'un FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, Oğuz'a bu suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan Oğuz hakkında, hükümle birlikte tahliye kararı verildi.
Kaynak: İHA