CHP'li eski başkanın cinayet sanığı özel harekatçıya müebbet istemi
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CHP'li eski başkanın cinayet sanığı özel harekatçıya müebbet istemi

Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel
CHP'li eski başkanın cinayet sanığı özel harekatçıya müebbet istemi

ANTALYA'da, CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan emekli, eski Özel Harekat Polisi Hakan Balcı'nın, ömür boyu hapsi istendi.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA'da, CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan emekli, eski Özel Harekat Polisi Hakan Balcı'nın, ömür boyu hapsi istendi.

Olay, geçen yıl 28 Eylül'de, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eski arkadaş oldukları belirtilen CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın ile emekli Özel Harekat Polisi Hakan Balcı, bir mekanda karşılaştı. Tartışan Yalçın ve Balcı, otomobille ormanlık alana gitti. İddialara göre Hakan Balcı, burada Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla yaralayıp, boğarak öldürdü. Balcı, sonrasında cesedini yakmak için ormanı ateşe verip, bölgeden ayrıldı.

Çevredekilerin yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, vücudunda kısmen yanıklar oluşan Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalçın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan Balcı'yı evinde gözaltına aldı. Balcı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.Hakan Balcı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katılırken, şikayetçiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.Şikayetçi vekilleri, sanık ve tanıkların ilk duruşmada çelişkili ifadeler verdiklerine dikkat çekerek, "Cinayetin alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı yönündeki beyanlara katılmıyoruz. Maktul, sanıktan büfeyi devralmıştır. Bu devir nedeni ile sanığa senet de verilmiştir. Maktul büfeyi işlettikten çok kısa bir süre sonra sanık gelerek büfeye el koymuştur. Dolayısıyla bu senetler bedelsiz kalmıştır. Burada bedelsiz senedin tahsili söz konusudur. Bu suç canavarca ve eziyet çektirerek işlenmiştir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dediler.Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Hakan Balcı'nın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraatını istedi. Savcı, sanığın maktul Hasan Haluk Yalçın'ı kasten öldürme suçundan eylemine uyan TCK'nın 81-1 maddesi gereğince ömür boyu hapsini talep etti.

Sanık avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluğunun devamına kadar vererek, duruşmayı erteledi.


CHP'li eski başkanın cinayet sanığı özel harekatçıya müebbet istemi
CHP'li eski başkanın cinayet sanığı özel harekatçıya müebbet istemi
CHP'li eski başkanın cinayet sanığı özel harekatçıya müebbet istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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