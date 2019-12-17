CHP'li belediyeye çöp tepkisi

17.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:02

Malkara ilçe sakini Mustafa Vural, çöp konteynerlerinde tıka basa dolmuş çöplerin yola saçılmış vaziyette olmasına tepki gösterdi.



Gazibey Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Vural, Köprü Sokak'ta bulunan çöp konteynerlerinde birikmiş çöplerin çevreye yayıldığını, kötü kokuya yol açtığını ve geç alındığını belirtti. Sokak sakinleri olarak vaziyetten bir hayli rahatsız olduklarını dile getiren Vural, belediyenin temizlik çalışmasını aksatmamasını istedi.



Temizlik yapılması için belediyeyi birkaç kez aramak zorunda kaldıklarını ifade eden Vural, "Benim çocuklarım bu pisliğin arasında oyun oynuyor. Sadece benim çocuklarım değil burada bir sürücü çocuk var. Bu kokuyu hiç kimse çekmek zorunda değil" diye konuştu.



Yaşanan rahatsızlığın iletilmesi üzerine, Malkara Belediyesi'ne bağlı temizlik ekibi, kısa süre sonra bölgede temizlik yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA