CHP'li Belediye Başkanı Çetin: "CHP Kadıköy İlçe Başkanı ihraç edilsin"
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CHP'li Belediye Başkanı Çetin: "CHP Kadıköy İlçe Başkanı ihraç edilsin"

CHP'li Belediye Başkanı Çetin: 'CHP Kadıköy İlçe Başkanı ihraç edilsin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okunurken, tören alanına sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in partiden ihraç edilmesini istedi.

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajı okunurken, tören alanına sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in partiden ihraç edilmesini istedi.

Çukurova Belediye Meclisinin Eylül ayı oturumunun ilk toplantısına başkanlık eden Soner Çetin yaptığı konuşmada, siyasilere üslup uyarısında bulundu. Herkesin üslubuna diline dikkat etmesini isteyen Çetin, "Toplumu germenin hiçbir anlamı yok. Bütünleştirici bir dil kullanmak lazım. Çukurova Belediye meclisi bu anlamda Türkiye'ye örnektir. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Siyasilerin ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir dil kullandığı zaman neler olduğunu örneklerle anlatan Başkan Soner Çetin, "Bunu siyasi parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Öncelikle benim mensup olduğum siyasi partinin bir ilçe başkanını buradan kınamak istiyorum. Cumhurbaşkanının mesajı okunurken arkasını dönmek nasıl bir anlayışın tezahürüdür. Böyle bir siyasi nezaketsizlik olmaz. Bu kişinin örgütten tasfiye edilmesi lazım. Bir başka olay ise bir kadının Genel Başkanımıza tavrı. Buna çok üzüldüm. Allah akıl fikir versin. Senin misafirin oraya gelmiş. Türkiye Cumhuriyetinin Ana Muhalefet Partisi lideri ile konuşmanın üslubuna bakın. Anadolu'da böyle bir anlayış yoktur" şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı anlaştın uzak durulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz niye bir araya gelemiyoruz. Geçmişte liderler bir masanın etrafında oturur, görüşlerini açıklar, birbirlerini saygılı şekilde dinlerdi. Bugün de Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Belki de Çorum'da o kadını böyle düşündürmeye siyasilerin üslubu itiyor. Bu nedenle hepimiz dikkatli olmalıyız." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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