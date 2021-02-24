CHP'li Bekaroğlu, HDP'li Gergerlioğlu'na "insan hakları adına sahip çıkılmasını" istedi
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CHP'li Bekaroğlu, HDP'li Gergerlioğlu'na "insan hakları adına sahip çıkılmasını" istedi

24.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:14
CHP'li Bekaroğlu, HDP'li Gergerlioğlu'na

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, insan hakları savunuculuğunda ısrar ettiği için cezaevine gönderilmeye çalışıldığını savunarak, "Gergerlioğlular, herkese lazım. Bu ülkede hak ihlalleri bitmez. Gergerlioğlu'na sahip çıkmak gerekir.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, insan hakları savunuculuğunda ısrar ettiği için cezaevine gönderilmeye çalışıldığını savunarak, "Gergerlioğlular, herkese lazım. Bu ülkede hak ihlalleri bitmez. Gergerlioğlu'na sahip çıkmak gerekir." dedi.

Bekaroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, hakkında açtığı davada, 10 bin lira tazminata mahkum olduğunu söyledi.

Oktay'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili anayasaya göre yönelttiği sorularına cevap vermediğini iddia eden Bekaroğlu, ikinci kez sorduğu soruya, gecikmeli ve alakasız bir şekilde cevap geldiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine Oktay'a yönelik açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Bekaroğlu, ardından hem hakkında fezleke geldiğini hem de 10 bin lira tazminata mahkum olduğunu aktardı.

Bekaroğlu, anayasal görevini yaptığı için yargılandığını, yargının da kendisine ceza verdiğini öne sürerek, "Tekrar soru soruyorum, aynı şekilde cevap veriyor. O soruları, TBMM Başkanı'na gönderdim; bu sorulara niye cevap vermiyor? Sayın Oktay, TBMM'yi çalışmaz hale sokmaya çalışıyor. Eğer TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısından hesap sormazsa, cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunacağım." diye konuştu.

CHP'li Bekaroğlu, Osman Kavala'nın, neredeyse intikam uğruna cezaevinde tutulduğunu savunarak, "Kavala, 20 yıl önce Sayın Erdoğan'ın cezaevinden çıkması için açılan imza kampanyasına imza vermiştir." ifadesini kullandı.

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun, "bu ülkenin yetiştirdiği tertemiz bir hekim ve insan hakları savunucusu olduğunu" dile getiren Bekaroğlu, Gergerlioğlu'nun, insan haklarını savunurken, "benim gibi düşünür, düşünmez" ayrımı yapmadan, kim hak ihlaline uğruyorsa desteklediğini anlattı.

Mehmet Bekaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan hakları savunuculuğunda ısrar ettiğinden dolayı Gergerlioğlu'ndan adeta intikam alınırcasına saçma sapan bir yargılama süreciyle cezaevine gönderilmeye çalışılıyor. Bunlar kabul edilemez. Gergerlioğlular, herkese lazım. Bu ülkede hak ihlalleri bitmez. Gergerlioğlu'na sahip çıkmak gerekir. 'HDP milletvekilidir, terör, bilmem ne...' İlgisi yok. Gergerlioğlu, birçok konuda ama en sonunda çıplak aramalar dolayısıyla insan hakları savunuculuğu yaptı. 'Çıplak aramalar yoktur' diye yalan söylüyorlar. Onlarca tanık var, onlarca yaşayan insanın açıklaması var. Yönetmelik, çıplak arama yapılmasına izin veriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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