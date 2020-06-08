CHP'li Banu Özdemir: Suçsuz yere tutuklandım İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısının çalınmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan CHP'li Banu Özdemir DW Türkçe'de Mirgün Cabas'ın konuğu oldu.

İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısının çalınmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan CHP'li Banu Özdemir DW Türkçe'de Mirgün Cabas'ın konuğu oldu. Bir hafta cezaevinde kalan Özdemir suçsuz olduğunu ve adaletin tecelli edeceğini belirtti. Özdemir, provokasyon olarak tanımladığı olayı iktidarın siyasi malzeme yaptığını savundu.