CHP'li Banu Özdemir: Suçsuz yere tutuklandım
İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısının çalınmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan CHP'li Banu Özdemir DW Türkçe'de Mirgün Cabas'ın konuğu oldu.
08.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:47
İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella şarkısının çalınmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan CHP'li Banu Özdemir DW Türkçe'de Mirgün Cabas'ın konuğu oldu. Bir hafta cezaevinde kalan Özdemir suçsuz olduğunu ve adaletin tecelli edeceğini belirtti. Özdemir, provokasyon olarak tanımladığı olayı iktidarın siyasi malzeme yaptığını savundu.
Kaynak: DailyMotion.com