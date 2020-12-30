CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı
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CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

30.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:07

Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy'de evinin bulunduğu parselin satıldığı toplantıya alınmadı. Kapıda darp edildiğini iddia eden Meral'in serçe ve yüzük parmağı kırıldı. Meral'in çığlık çığlığa yerde kaldığı anların görüntüsü sosyal medya hesaplarında paylaşılınca çok sayıda tepki geldi.

Dün Bakırköy Belediyesi'nde edinilen bilgiye göre; Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral'in evinin bulunduğu parselin satılması sırasında, belediye tarafından satışa katılmasına engel olundu.

PARMAKLARI KIRILDI

İddiaya göre burada darp edilen Meral'in görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepkiler yükseldi. "Kendimi öldüreceğim" diye bağırdığı ve çığlık çığlığa yerde kalan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kayınvalidesi ve Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Meral'in serçe ve yüzük parmağının kırıldığı öğrenildi.

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde darp iddiası: Eski meclis üyesi kadının parmakları kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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