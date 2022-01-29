CHP'li Ali Öztunç'tan kar misillemesi! İstanbul eleştirilerine AK Partili belediyeden görüntülerle yanıt verdi

24 Ocak'ta İstanbul'da hayatı adeta durma noktasına getiren kar yağışı ile İBB'nin etkili mücadele edemediği konusunda büyük tartışmalar yaşanmıştı. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı günün akşamı bir balıkçı restoranında görüntülendiği için yoğun olarak eleştirilmişti.

CHP'Lİ ÖZTUNÇ'TAN MİSİLLEME

Chp Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu konuda eleştiride bulunanlara yönelik olarak sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak AK Partili belediyeleri hedef aldı.

"MEMLEKETTE ÇÖPLER TOPLANMIYOR"

Paylaşımında Öztunç, "Kahramanmaraş merkezde bugün bir hemşerimin çektiği video. İstanbul'a laf edenler dönüp AKP'li Kahramanmaraş belediyelerine bir bakın. Memlekette çöpler toplanmıyor. Aktrollerden ve beceriksiz belediye başkanlarından hemen iftira, hakaret, küfür, saldırı başlar ama gerçek bu videoda." ifadelerini kullandı.