CHP'li Akın'dan Ders Kitabındaki Uygunsuz Karikatürle İlgili Soru Önergesi

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara dağıtılan 6'ncı sınıf Türkçe çalışma kitabının 13'üncü sayfasında, ders kitaplarında yer almayacak nitelikte, uygunsuz bir karikatür bulunması hakkında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlandırılmak üzere soru önergesi verdi. Akın, "Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk'süz müfredat hazırlamakla uğraşacağına görevini yapsın" dedi.



CHP Milletvekili Akın, verdiği soru önergesinde, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara dağıtılan 6'ncı sınıf Türkçe çalışma kitabının 13'üncü sayfasında ders kitaplarında yer almayacak nitelikte, uygunsuz bir karikatür bulunması basına ve kamuoyuna yansımıştır. Daha sonra tepkiler üzerine bu kitabın 13 ve 14'üncü sayfaları yırtılarak öğrencilere dağıtılma kararı alınmıştır" dedi. Akın, Bakan İsmet Yılmaz'dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:



"Kitapların ön inceleme, inceleme, yazılma ve tekrar incelenme aşamalarından geçtiği belirtilmiştir. Özellikle ihale sürecinde incelemeler sonucu hazırlanan raporlar dikkate alınması gerekirken, bu raporlar hazırlanmadan mı süreç tamamlanmıştır? Uzmanların çeşitli aşamalarda okuyup incelediği vahim hatayla ilgili 1.5 milyon adet kitabın ilgili sayfasının teker teker yırtılması kararı dışında bir tedbir alınmış mıdır? Kusuru bulunanlar hakkında bir yaptırım uygulanmış mıdır? Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş 'Sorumluluğumuz yok' açıklaması yaparken, karikatürü çizen Selçuk Erdem bile 'Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim' diyerek tepki göstermiştir. Ders kitaplarında kullanılan veriler kişilerden izinsiz olarak mı kullanılmıştır, telif hakları alınmamış mıdır? Talim ve Terbiye Kurulu bu terbiyesizliğe nasıl izin vermiştir?"



- Balıkesir