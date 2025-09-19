CHP kurultayı ne zaman, saat kaçta?

Böylece YSK, yapılan itirazı geçersiz sayarak CHP'nin olağanüstü kurultayını takvime uygun şekilde gerçekleştirmesine onay vermiş oldu. Kurultay, belirlenen tarihte planlandığı gibi toplanacak.

KONU YSK'YA NASIL TAŞINDI

CHP'li bir delege, kurultayın iptali talebiyle önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddedince, aynı delege karara itiraz ederek dosyayı Ankara İl Seçim Kurulu'na taşıdı. Buradan da sonuç alamayan delege, konuyu son aşama olarak Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü. YSK, yaptığı değerlendirme sonucunda iptal talebini reddederek kurultayın planlandığı tarihte yapılmasına onay verdi. Böylece CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

YSK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin basın mensuplarının karşısına çıkan YSK Başkanı Ahmet Yener, yapılan başvurunun incelendiğini ve reddedildiğini duyurdu. Yener, "CHP'nin pazar günü yapılması planlanan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın, 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla iptaline yönelik talep reddedilmiştir" ifadelerini kullandı.

PİYASALARA YANSIMASI

YSK'nın kurultayla ilgili iptal talebini reddetmesinin ardından bankacılık hisselerinde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 3'ün üzerine çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,27'lik yükselişle 11.077,51 puandan başladı.

KURULTAY TARİHİ VE YERİ

Son iki yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere toplam üç kurultay yapan CHP, 22'nci Olağanüstü Kurultayını pazar günü Ankara'da toplayacak. Kurultay, 21 Eylül Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.