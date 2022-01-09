CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener Karapınar'ı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener Karapınar'ı ziyaret etti

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener Karapınar'ı ziyaret etti
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Karapınar ilçesinde Karapınar Ticaret Borsası, Muhtarlar Derneği ve mahalleleri ziyaret etti.

KONYA (AA) - CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Karapınar ilçesinde Karapınar Ticaret Borsası, Muhtarlar Derneği ve mahalleleri ziyaret etti.

Şener, ziyaretlerinde vatandaşlarla ve kurum yetkilileriyle bir süre sohbet etti.

Hükümetin, memurun, emeklinin, işçinin, esnafın ve köylünün yanında yer almadığını savunan Şener, "Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Daha da nereye gidecek kimse bilemiyor." dedi.

Ülkede yoksulluğun arttığını belirten Şener, bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (4)

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title