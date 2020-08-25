CHP Kilis İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti. CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyeleriyle birlikte 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ettiler. Görüşmede Türkiye gündemine dair konular ile Kilis'in öncelikli sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. - KİLİS Kaynak: İHA