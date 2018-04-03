- CHP Kadın Kolları üyelerinin slogan atmaları

CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse'nin konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı

Grup Toplantısı öncesi CHP kadın kolları üyeleri Meclis Basın Kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Mecliste sahneye çıktıklarını ve hayatın her alanında da sahnede olmaya devam edeceklerini belirtti.

81 ilden gelen kadınların burada toplandığını anlatan Köse, "Kadına, laikliğe, özgürlüğe düşman bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz." dedi.

Meclis'te 18 Mart Çanakkale anması için hazırlanan tiyatro gösterisinde rolleri olan kadın oyuncuların sahneye çıkmasının Meclis Başkanlığı tarafından engellendiğini iddia eden Köse, şöyle konuştu:

"Bizi engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Kadın ve erkeği bir arada görmek istemeyen zihniyet bilsin ki biz sahnenin tozunu birbirine katan Afife Jale'nin torunlarıyız, kurtuluş mücadelesinde cepheye mermi taşıyan kadınlarız, şehit anneleriyiz biz. Biz sahneden asla inmeyeceğiz. Türk kadınını sahneden indirmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Laiklik ve kadın düşmanlığı yapan tüm yetkilileri istifaya çağırıyoruz."

Köse, Grup Toplantısı başlamadan önce de kürsüye çıkarak, Meclisteki bir tiyatro gösterisinde kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasına ve şeker fabrikalarının satış kararına tepki gösterdi.

Atatürk'ün resmi bulunan tişörtler giyen kadınlar, zaman zaman "Vur, vur inlesin, Kahraman dinlesin", "Kadınlar sahneye", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Şeker vatandır, vatan satılmaz" şeklinde sloganlar attı.