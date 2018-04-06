CHP İstanbul Milletvekili Şeker Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "din devletini savunan, laik ve demokratik hukuk devletin karşı olduğunu" ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın, ya istifa etmesi ya da görevden alınması gerektiğini savundu.

Şeker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ağırakça'nın, "Dinden dönenler tevbe etmediği takdirde öldürülür. Demokrasi, sosyal demokrasi gibi düzenleri benimseyenler de mürted hükmündedir." gibi asla kabul görmemesi gereken ifadelerin yer aldığı Şamil İslam Ansiklopedisi genel sorumlusu olduğunu ve ilmi redaksiyonunu yaptığını dile getirdi.

Bu yayınlara internet üzerinden de ulaşılabildiğini belirten Şeker, Ağırakça'nın kitaplarında yer aldığını belirttiği bazı ifadeleri aktardı.

"Bu düşünceleri bugün IŞİD paylaşıyor." diyen Şeker, şunları kaydetti:

"(Dinden dönenler, tövbe etmediği takdirde öldürülmelidir) diye kitap yazan bir rektörden bahsediyoruz. Bu rektör, şu anda üniversitemizi yönetip gençlerimizi zehirliyor.

Kitaplarında açıkça din devletini savunan, laik ve demokratik hukuk devletin karşı olduğunu ifade eden Ağırakça ya istifa etmeli ya da görevden alınmalıdır. İstifa etmediği takdirde bu ülkeyi yönetenler bir rektörü görevden almıyorlarsa, bu rektörü bu düşüncelerine onlar da katılıyor demektir."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın laiklikle ilgili açıklamalarının olduğunu aktaran Şeker, "Bu gibi rektörler, Kahraman gibilerden cesaret alıyor." görüşünü savundu.