CHP imza sayısı kaç oldu? GÜNCEL imza sayısı Özgür Özel tarafından açıklanmıştı

CHP imza sayısı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasında toplanan imza sayısını açıklamıştı. CHP imza kampanyası ne zaman bitiyor, güncel imza sayısı merak ediliyordu. Peki, CHP imza sayısı kaç oldu? Detaylar...

CHP İMZA SAYISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Buradan, Samsun'dan bugün öğlen saatlerinde aldığımız rakamı duyurarak, dün akşam üstü saat 17:00 itibariyle bugün öğlen yaptığımız sayımın sonucuna göre, dün 10 milyonuncu imza aşılmıştır. Emeğinize sağlık." ifadelerini kullanmıştı. ?

CHP'nin hedefi, kampanya süresince 30 milyon imzaya ulaşmak. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Kuğulu Park'ta kurulan imza standını ziyaretinde, "İnşallah 30 milyon imzayı bulacağız ve 30 milyon imzayı bulunca da mevcut seçilen cumhurbaşkanının bir meşruiyeti kalmayacak." dedi. ?

İmza kampanyası, Türkiye genelinde CHP il ve ilçe başkanlıkları önünde kurulan stantlarda, dijital platformlarda ve sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Son güncel imza sayısı Samsun mitinginde açıklanmıştı. Son 5 gündür henüz güncel bir imza sayısı açıklaması yapılmadı.

CHP İMZA KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

CHP'nin imza kampanyası, 30 Mart 2025 tarihinde başlatıldı. Kampanyanın ne zaman sona ereceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, CHP yetkilileri, 30 milyon imza hedefine ulaşılana kadar kampanyanın devam edeceğini belirtiyor.