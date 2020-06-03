CHP İl Başkanı Binzet hizmet içi eğitim merkezinin akıbetini sordu
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CHP İl Başkanı Binzet hizmet içi eğitim merkezinin akıbetini sordu

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, inşaat çalışmaları 2017 yılında tamamlanan hizmet içi eğitim merkezinin biran önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP İl Başkanı Binzet hizmet içi eğitim merkezinin akıbetini sordu
03.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:52

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, inşaat çalışmaları 2017 yılında tamamlanan hizmet içi eğitim merkezinin biran önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP İl Başkanı Burak Binzet, 2017 yılında hizmet içi eğitim merkezi olarak yapılan (uygulama oteli) ve Perre Anadolu Otelcilik Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi'nin durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Binzet yaptığı açıklamada, 2016 yılı birim fiyatlarıyla 33 milyon TL'ye mal olan ve inşaatı 2017 sonlarında bitmiş olan devlet yatırımının biran önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Binzet, "15 Ekim 2015 tarihinde yapılan açıklamada, 24 derslik, halkımızın öğretmenevi ihtiyacını da karşılayacak olan 220 kişilik büyük bir uygulama oteli, sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriyle Türkiye'de örnek teşkil edecek bir hizmet içi eğitim merkezinin hem sosyal hem de kültürel anlamda ilimizin çehresini değiştireceği açıklanmıştır.

Adıyaman Valiliği internet sitesinde 09.06.2017 tarihli açıklamada ise 'Hizmetiçi eğitim merkezi bu yılın sonunda hizmete açılıyor' başlığı ile açıklama yapılmıştı. 35- 40 yıl önce Adıyaman'a yapılmış olan öğretmen evimiz artık ihtiyaca cevap verecek durumda değildir. Bu anlamda da bu binanın hizmete açılması mutlaka gereklidir.

Dönemin Valisi Abdullah Erin, daha sonra ki Valimiz Nurullah Naci Kalkancı, 2018 yılının 10 . ayından beri Adıyaman'da olan Valimiz Aykut Pekmez görev yaptığı halde hala bina bilinmeyen bir nedenle hizmete alınmamaktadır.

Yaptığımız incelemede geçici kabul eksikleri bulunan bina, bir dolu eksiği olduğu halde (su yalıtımı, kapı, elektronik kapı kilitleri ) halıları dahi serilerek, bu hali ile 3 yıldan beri beklemektedir. Binanın bir an evvel kesin kabulünün yapılarak var ise nefaset kesilmesinin yapılarak yada eksiklerin tamamlanarak daha fazla yıpranmasına müsaade edilmeden hizmete alınmalıdır.

Bir inşaat mühendisi olarak betonarme binaların ömrünün yaklaşık 50 yıl kadar olduğunu bilmekteyim. Binanın yüzde 10'a yakın ömrünün kullanılmadan geçirilmesi, kullanılmayan binanın çok daha hızlı yaşlanacağını hatırlatarak, sürecin ne kadar daha uzayacağını bilmeden, vergilerimizle yapılmış olan ve bu günkü şartlarla 100. milyonlar seviyesinde imalatı yapılabilecek olan bu yatırımın kişisel ve siyasi çekişmelere son verilerek, bir an önce bu ve bunun gibi yatırımların hizmete alınması Adıyaman için önemini tekrar hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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