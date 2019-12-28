28.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:18

CHP Hekimhan İlçe Başkanlığına Mustafa Mutlu seçildi.

Hekimhan Belediyesi Kadın Dinlenme Tesisi'nde düzenlenen ve mevcut başkan Kadir Sarıbaş'ın aday olmadığı kongrede Mustafa Mutlu ve Mehmet Özhan yarıştı.

Kongrede 73 oy alan Mustafa Mutlu, başkanlığa seçildi.

Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ve partililer katıldı.

Kaynak: AA