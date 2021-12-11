CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Haberler | Politika

CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin kuliste künefe dağıttı.

HATAY (İHA) - CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin kuliste künefe dağıttı.

Hatay Milletvekili Şahin Hatay'dan gelen künefeyi muhalefet kulisinde kendi elleriyle dağıttı. Şahin Hatay'dan gelen künefeyi milletvekillerine, TBMM çalışanlarına kendi elleriyle dağıttı.

CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı

CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı

CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları 6 maddede sıraladı: Şahit olun

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları 6 maddede sıraladı: Şahit olun

 Elazığ'daki ankette CHP birinci parti olarak çıktı

Elazığ'daki ankette CHP birinci parti olarak çıktı

 Bakan Soylu'ya 'Çakal' diyen CHP'li Özgür Özel'e Bahçeli'den sert tepki: Soysuzluk

Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e Bahçeli'den sert tepki: Soysuzluk

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title