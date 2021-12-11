CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı
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CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin kuliste künefe dağıttı.
HATAY (İHA) - CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin künefe dağıttı
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin kuliste künefe dağıttı.
Hatay Milletvekili Şahin Hatay'dan gelen künefeyi muhalefet kulisinde kendi elleriyle dağıttı. Şahin Hatay'dan gelen künefeyi milletvekillerine, TBMM çalışanlarına kendi elleriyle dağıttı.