CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yakın korumasına taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Güvenlik ve Protokol Müdürü olan yakın koruması Koray Aslan'a, babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Güvenlik ve Protokol Müdürü olan yakın koruması Koray Aslan'a, babasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Aslan'ı evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş