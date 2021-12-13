CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden halasının evine taziye ziyareti - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden halasının evine taziye ziyareti

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da vefat eden halası Güllü Özdoğan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da vefat eden halası Güllü Özdoğan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, bugün hayatını kaybeden halası Güllü Özdoğan'ın evine giderek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden halasının evine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden halasının evine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden halasının evine taziye ziyareti

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri

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