CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden halasının evine taziye ziyareti
AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da vefat eden halası Güllü Özdoğan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da vefat eden halası Güllü Özdoğan'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, bugün hayatını kaybeden halası Güllü Özdoğan'ın evine giderek ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu'na, eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.