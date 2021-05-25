CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli 'rüşvet' iddiasıyla gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Muğla'da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu sahibinden, iptal edilen ruhsatı yeniden çıkarmak vaadiyle rüşvet aldığı öne sürülen 6 şüpheliden 5'i yakalandı.

Muğla'da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu sahibinden, iptal edilen ruhsatı yeniden çıkarmak vaadiyle rüşvet aldığı öne sürülen 6 şüpheliden 5'i yakalandı. Şüpheliler arasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi, "rüşvet" iddiasıyla açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ethem S'nin 10 yıl boyunca işlettiği ve sonrasında yıllık 400 bin avroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatı, kavşakta bulunması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Bunun üzerine ruhsatı tekrar çıkarmak üzere başvuran ancak olumlu yanıt alamayan Ethem S, önce Halil Emre A. ile ardından Siraç, Zeydin ve Fırat U. ile görüştü. Ruhsat sorununu çözmek için 1 milyon 250 bin lira rüşvet talep etti.

Şüphelilere farklı tarihlerde 800 bin lira veren akaryakıt istasyonu sahibi Ethem S, ruhsat yenilenmeyince kalan miktarı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine tehdit edilen Ethem S, Muğla Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli olan, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde de yer alan polis memurları Ercan Ü. ve Bülent İ'nin, Ankara'daki bürokratlar aracılığıyla ruhsat sorununu gidermeye çalıştığı ve karşılığında maddi menfaat sağladığı tespit edildi.

Ayrıca Ercan Ü'nün Muğla'da bazı kişilere şiddet uygulayarak "parayı tahsil etmeleri" konusunda talimat verdiği de belirlendi.

"Yağma" suçunu işledikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik operasyonda, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Söz konusu polis memurlarının İçişleri Bakanlığınca açığa alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Sibel Can Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:53:58. #1.15#

title