Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

30.10.2020 10:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:00
Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Mesut Yılmaz'ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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