CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Engin Nurşani için başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani'nin ailesi ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halk ozanı Engin Nurşani'yi genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirtti.

"Kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, Nurşani'nin söylediği "Fakir ölse şaşan olmaz, evi yansa koşan olmaz vay, mezarını deşen olmaz, ne olacak Engin'in hali." türküsünün sözlerini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş