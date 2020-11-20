CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.