CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

20.11.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:27

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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