CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
20.11.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.11.2020 13:27
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KESK heyetini kabul etti
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER