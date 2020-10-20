CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Askıda ekmek projesi, bizim fakirliğimizi, bu iktidarın bizi getirdiği 18 yılın sonundaki rezilliği bundan...
20.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:06
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Askıda ekmek projesi, bizim fakirliğimizi, bu iktidarın bizi getirdiği 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Askıda ekmek projesi, bizim fakirliğimizi, bu iktidarın bizi getirdiği 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyaya anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk