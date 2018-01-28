CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, Kocaeli'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, bağımlılıkla mücadeleyi çok önemsediklerini belirterek, "CHP olarak, bütün bu dernekleri bir çatı altında koordineli çalışabilecekleri bir komisyon halinde toplamayı düşünüyoruz. Bunun adı 'CHP Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu veya Kurulu' olabilir." dedi.

Partisinin İl başkanlığını ziyaret eden Cankurtaran, daha sonra CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Genel Kurul Toplantı'sına katıldı. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Cankurtaran, uyuşturucu sorununa dikkati çekmek amacıyla "Sesimi Duyan Yok mu Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği"nin davetlisi olarak Kocaeli'de bir dizi etkinlikte bulundu.

İzmit ilçesinde bir kahvehanede uyuşturucu mağdurlarıyla bir araya gelen Cankurtaran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarı döneminde bağımlılıkla mücadele edilmediğini öne sürdü.

Uyuşturucunun eskiden zenginlerin sorunu olduğunu ancak şimdi fakirlerin de sorunu haline geldiğini savunan Cankurtaran, uyuşturucudan ölümlerin net olarak sayısını bilemediklerini belirtti.

Hükümetin hem uyuşturucu hem de bağımlılıkla mücadelede sınıfta kaldığını ileri süren Cankurtaran, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu kullanımının artmasının en temel nedeni yoksulluk ve işsizliğin artmasıdır. Son verilere göre ülkedeki yoksul insan sayısı 16 milyonun üzerinde. 30 milyon insan ise sosyal yardım olmadan yaşamını idame ettiremiyor. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (TUBİM) araştırmasına göre, uyuşturucu kullananların yüzde 64,81'i ilkokul mezunu, yüzde 49,31'i işsiz, yüzde 31,93'unun da düzenli bir işi yok. Yoksulluk ve işsizlik nedeniyle bunalan insanlar uyuşturucuya daha fazla yöneliyor. Sokaklarda birkaç liraya satılan sentetik uyuşturucuların yaygınlaşması, dar gelirli bağımlıların uyuşturucuya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Hükümet yoksulluğu bitireceği yerde sürekli zam ve vergilerle halkın cebindeki parayı daha fazla boşaltıyor, yoksulluğu daha fazla körüklüyor."

Uyuşturucu bağımlılığıyla yıllardan beri mücadele ettiğini vurgulayan Cankurtaran, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu sorununun yaygın olarak yaşandığı yerlerin hepsine gidiyorum. Hepsinde benzer şikayetler alıyorum. Uyuşturucu tedavi merkezleri son derece yetersiz. Türkiye'de, devlet ve üniversite hastanelerine bağlı olarak faaliyet gösteren 22 AMATEM bulunuyor. Bağımlı aileleri, yoğunluktan dolayı buralardan randevu almanın bile başarı olduğunu belirtiyor. Çoğunda yer bulmak mümkün değil. Bu nedenle bu işe belediyeler ve özel kuruluşlar da el atmalı ve tedavi merkezleri taşrayı da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalı."

Uyuşturucu bağımlılarının bazı dini cemaat ve tarikatlara yönlendirildiğini öne süren Cankurtaran, bunu kabul etmediklerini, devletin bu bağımlıları tıbbi olarak tedavi etmesi gerektiğini belirtti.

CHP olarak bağımlılıkla mücadeleyi çok önemsediklerini belirten Cankurtaran, hiçbir ideolojik kaygı duymadan, uyuşturucuyla samimi olarak mücadele eden derneklerin ve kişilerin de olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP olarak, bütün bu dernekleri bir çatı altında koordineli çalışabilecekleri bir komisyon halinde toplamayı düşünüyoruz. Bunun adı 'CHP Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu veya Kurulu' olabilir. Başlangıç olarak, bunu belediyelerimizin olduğu yerlerde başlatarak, belediyelerimizin bu konuda daha aktif olmasını sağlayabiliriz. Hali hazırda Aydın, Keşan, Avcılar ve Beylikdüzü belediyelerimizin kurduğu bağımlılıkla mücadele merkezleri çok faydalı hizmetler veriyor. Amacımız, bunları yaygınlaştırmak."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, açıklamasının ardından uyuşturucu sorunu yaşayan vatandaşlarla toplantı yaparak, sorunlarını dinledi.

Programa, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve Dernek Genel Başkanı Hüseyin Akbulut ve bazı partililer de katıldı.