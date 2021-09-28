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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın annesi vefat etti

AA / Yeter Erdine - Haberler | Politika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın annesi vefat etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, bir süredir hastanede tedavi gören annesi Elif Ağbaba hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, bir süredir hastanede tedavi gören annesi Elif Ağbaba hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ağbaba'nın, bir süredir özel hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gören annesi Elif Ağbaba (88), bugün yaşamını yitirdi.

Elif Ağbaba'nın cenazesinin, yarın Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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