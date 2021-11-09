CHP Gençlik Kolları'nda devir teslim töreni yapıldı - Haberler
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CHP Gençlik Kolları'nda devir teslim töreni yapıldı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
CHP Gençlik Kolları'nda devir teslim töreni yapıldı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, görevini Emre Yılmaz'dan devraldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, görevini Emre Yılmaz'dan devraldı.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini devreden Emre Yılmaz, CHP Gençlik Kolları 16. Olağan Kurultayı'nda 383 oyla başkan seçilen Gençosman Killik'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Killik de Yılmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile CHP Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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