CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu