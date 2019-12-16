CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu
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CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu

CHP Erzin İlçe Başkanlığına Yalçın Elmasoğlu seçildi.

16.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:20
CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu oldu

CHP Erzin İlçe Başkanlığına Yalçın Elmasoğlu seçildi.


3 adayın girdiği seçimde 46 oy alan Yalçın Elmasoğlu CHP Erzin İlçe Başkanlığına seçilirken, rakipleri 24, Bülent Avcı ise 19 oy aldı, 1 oy geçersiz ise sayıldı.


CHP Erzin İlçe Başkanı Yalçın Elmasoğlu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:


"Dilek Atmaca, Mehmet Bölükbaşı, İdris Çınkır, Elif Gül, Kazım Güven, Behiye Kargaoğlu, Osman Savaş Özaslan, Erhan Özden, Cavit Özsoy, Neclet Yıldırım, Tayfun Yıldız ve Halime Vural." - HATAY

Kaynak: İHA
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