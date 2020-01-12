CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi
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CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi.

12.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:44
CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi

CHP İlçe Başkanlığına Av. Burak Güngörmedi seçildi.


Bir düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin divan başkanlığında gerçekleştirilen kongrede, Güngörmedi başkanlık yarışına tek aday olarak katıldı.

Kongrede yapılan oylama sonunda Güngörmedi, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanları da katıldı.

Kaynak: AA
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