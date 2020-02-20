CHP Dış Politika Danışma Kurulu toplandı
CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP Dış Politika Danışma Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Dış Politika Danışma Kurulu'nun şubat ayı toplantısı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Milletvekili Haluk Koç, CHP Eski Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu, Osman Korutürk, Onur Öymen, CHP Eski Milletvekilleri Rıza Türmen, Oğuz Oyan, Hüseyin Pazarcı ve emekli Tümgeneral Cihangir Akşit katıldı. 2 saat süren toplantıda İdlib'de yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin yapacağı olası hamlelerin konuşulduğu öğrenildi. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı.