CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu

CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütünden 10 bin dolar maaş alan siyasetçi olduğu yönündeki açıklamasının aydınlatılması için TBMM Başkanlığına başvurdu.

CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütünden 10 bin dolar maaş alan siyasetçi olduğu yönündeki açıklamasının aydınlatılması için TBMM Başkanlığına başvurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yazılı başvuru yapıldı. Başvuruda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeme getirdiği organize suç örgütünden 10 bin dolar maaş alan milletvekilinin kimliğinin açıklanması istendi. Yazıda, "İçişleri Bakanı Soylu'nun üstünü kapalı bıraktığı iddia, tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır. Demokrasi ve hukuk devleti ilkesinin üzerinize yüklediği sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyoruz" denildi.Hukuk devletlerinde, yasama, yürütme ve yargı organları üzerinde sivil ya da askeri bir vesayet odağının gölgesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Susurluk kazasına atıfta bulunulan yazıda, "Ülkemiz demokrasisi, maalesef askeri ve sivil darbe dönemleri ile devlet içindeki bazı yapılanmaların hukuk dışına çıktığı dönemlerde çok ağır yaralar almış, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ayaklar altına alınmıştır. 1990'lı yıllarda Susurluk kazasıyla açığa çıkan devletin içindeki bazı yapılanmalar ve organize suç örgütleri arasındaki ilişkiler, parlamento çatısı altında araştırılmış, bazı ilişki ağları deşifre edilmiştir. Bugün de yürütme erkinin ya da bu erkin içindeki bazı unsurların yasadışı suç örgütleriyle mücadele etmek yerine birlikte iş yapma alışkanlığını, biçim değiştirerek devam ettirdiği görülmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dile getirdiği ve üstünü kapalı bıraktığı iddia, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürmüş ve tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar