CHP'den kim istifa etti? Son dakika CHP'den istifa eden isimler
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CHP'den kim istifa etti? Son dakika CHP'den istifa eden isimler

29.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:45
CHP'den kim istifa etti? Son dakika CHP'den istifa eden isimler

CHP milletvekilleri; Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy, Özcan Özel CHP'den istifa etti. Böylece CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa etti.

CHP'DEN İSTİFA EDEN İSİMLER

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti.

3 ismin istifasıyla CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

TBMM'de yaptıkları basın toplantısıyla istifalarını açıklayan vekillerden Çelebi açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Emperyalizme diz çöktürmüş CHP'den milli konularda kekeleyen CHP'ye geldik. Atatürk demekten çekinenleri el üstünde tutan CHP'ye geldik.

Yanlışları görüp susabilirdim. Bunu size yapamam. Bunu kendime yapamam. Cumhuriyetimize ve milletimize bunu yapamazdım. Bize halkın kalbine kazınmak yeter.

CHP içerisinde çok güzel insanlar tanıdım. CHP'nin 6 okunu, cumhuriyetin ateşini görmek beni evimde yuvamda hissetirdi. Beni onca çarpıklığa susmak için vekil tayin etmediniz.

Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık ve kuyrukçularının zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum öyleyse varım. Hakkınızı helal edin.

Partiden istifa ediyorum. Saygılarımla

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