CHP'den İyi Parti'ye Geçen Arık'tan, Elitaş'a Tepki

CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "CHP kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a tepki gösterdi.

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dün Kayseri'de yaptığı konuşmada, "CHP kapısına 'kiralık vekil' yazısı astı" sözlerini kullandı. Elitaş'ın bu sözlerine İYİ Parti'ye geçen Kayseri Milletvekili Çetin Arık sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arık'ın, paylaştığı mesaj şöyle:

'Menfaat için siyasi yelpazenin her yerini dolaşan, günün koşullarına göre kendini FETÖ'ye kiralayıp, FETÖ ile kurduğu kumpaslarla övünen, cami imamlarıyla yargıya ayar vermeye kalkan, dönem değişince devletin tahsis ettiği kırımızı plakalı makam aracı ile adliyelerde FETÖ'cülere hamilik yapıp, FETÖ borsası ile zengin olanlar, emirle sakal bıyık bırakanlar, demokrasiyi de demokrasi için ödenen bedelleri de anlayamaz. Demokrasiye kurdukları kumpas bozulan bu çıkarcı tayfası, hiç kuşkunuz olmasın, 25 Haziran geldiğinde Erdoğan'ı da sırtından vuracaktır.'

- Kayseri