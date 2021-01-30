CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği öne sürüldü

Dün düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini açıklayan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Muharrem İnce'nin kurmak için hazırlıklarına başladığı partiye geçeceği iddiaları öne sürüldü.

CHP'de geçen Temmuz ayında yapılan 37. Olağan Kurultay'ın ardından, "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce, bahar aylarında partisini kuracağını açıklamış ve partinin tüzük çalışmasının tamamlandığını duyurmuştu. Bu gelişmeden sonra CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin de İnce'nin kuracağı partiye geçecekleri kulislerde konuşulmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP YAZMIŞLARDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak parti politikasından rahatsızlık duyduklarını dile getiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel geçen günlerde Kılıçdaroğlu ile özel bir görüşme yapmış; partinin politikasından rahatsız olduklarını bir kez daha vurgulamışlardı.

"ATATÜRK DEMEKTEN İMTİNA EDEN CHP'YE GELDİK"

Dünkü basın toplantısında istifasını açıklayan Mehmet Ali Çelebi, "CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP'ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP'ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP'ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP'ye geldik. HDP'nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP'ye geldik. Silivri'de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.