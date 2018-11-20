CHP'den İhraç Edilen Öztürk Yılmaz'dan Açıklama

CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'dan açıklama

"Bunu bir vefasızlık olarak görüyorum"

"Toplum bunu değerlendirecektir"

"Biz bu partiye gel diyerek gelmedik, git diyerek de gitmeyeceğiz"

"Bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim"

"CHP'nin tabanı böyle düşünmüyor"

"Beni partiden ihraç edenleri millet de ihraç edecek"