CHP'den CNN Türk'ü boykot kararı: Alın kanalınızı hayrını görün
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CHP'den CNN Türk'ü boykot kararı: Alın kanalınızı hayrını görün

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'lilerin CNN Türk haber kanalını boykot edeceğini açıkladı

06.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:40
CHP'den CNN Türk'ü boykot kararı: Alın kanalınızı hayrını görün

(CHP) Genel Başkan Yardımcısı , CHP'lilerin CNN Türk kanalını boykot edeceğini açıkladı.


Özkan, perşembe günü CHP genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "CHP'li hiç kimse, yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz, CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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