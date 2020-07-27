CHP'de Parti Meclisi'ne giren isimler belli oldu
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CHP'de Parti Meclisi'ne giren isimler belli oldu

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

CHP'de Parti Meclisi'ne giren isimler belli oldu
27.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:51

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Buna göre; Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM seçiminde 982 ile en fazla oyu olan isim oldu.

Bilkent Odeon'da yapılan CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda 222 kişi PM, 47 kişi de YDK için aday oldu. Delegeler 44 sandıkta 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyelerini belirlemek için oy kullandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, 982 oy ile delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak'ı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise 855 oyla takip etti. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan isimlerden olan Erdoğan Toprak 819, Umut Akdoğan 830, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Deniz Demir 825, Selin Sayek Böke 794 oy aldı. CHP İzmir eski İl Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu 848 oy alırken, Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı'ya 844, Onursal Adıgüzel'e ise 836 oy çıktı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılarından olan ve aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu'nda bulunan Veli Ağbaba 791, Gamze Akkuş İlgezdi 729, Orhan Sarıbal 675, Muharrem Erkek 642, Gülizar Biçer Karaca 606 ve Seyit Torun 673 oy alarak PM'ye girmeye yetecek oya ulaştı. Resmi sonuçların parti tüzüğünde belirtilen kotaların uygulanmasının ardından ilan edileceği bildirildi.

AYLİN NAZLIAKA SÜPRİZİCHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" tartışmaları nedeniyle 2016'da partiden ihraç edilen ve geçen yıl eylül ayındaki PM'de yeniden partiye üye yapılan eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde adı bulunmamasına rağmen 515 delegenin oyunu aldı. Nazlıaka'nın da PM'ye girmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı belirtilen anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 824, PM üyesi Eren Erdem 637, eski milletvekilleri Müslim Sarı 592, Gaye Usluer 661 ve Gökhan Günaydın 641 oy alarak PM'ye girebilecek oya ulaştı.EN YÜKSEK OYU ALAN BAZI İSİMLERKesin sonuçlarının cinsiyet ve kadın kotası uygulanarak daha sonra ilan edileceği belirtilen CHP PM seçimleri sonucunda, delegelerden resmi olmayan sonuçlara göre yüksek oy alan diğer bazı isimler ise şöyle:

"Ahmet Akın 791, Hakkı Süha Okay 762, Ednan Arslan 743, Zeynel Emre 723, Murat Emir 720, Tekin Bingöl 716, Ulaş Karasu 688, Gökan Zeybek 679, Bülent Tezcan 676, Özgür Karabat 668, Nurhayat Altaca Kayışoğlu 666, Hasan Baltacı 623, Devrim Barış Çelik 612, Ali Mahir Başarır 576, Emre Yılmaz 573, Akif Hamzaçebi 569 ve Turan Aydoğan 551."


Kaynak: DHA

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