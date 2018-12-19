CHP'de Adalar İçin Adaylığı Konuşulan Gazeteci Erdem Gül: Olumsuz Yaklaşmam

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yaklaşırken CHP Cumhuriyet Gazetesi Ankara eski Temsilcisi Erdem Gül'ün adı, 'CHP'nin Adalar adayı' olarak konuşulmaya başlandı.

"HERHALDE OLUMSUZ YAKLAŞMAYIZ"

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'a konuşan Gül, konunun CHP'de konuşulduğunu, ancak henüz resmi bir teklif olmadığını belirtti. Gül, "Resmi bir teklif gelmesi durumunda ne yanıt vereceksiniz?" sorusuna "Resmen gelirse tabii ki, herhalde olumsuz yaklaşmayız" şeklinde yanıt verdi.