CHP Battalgazi İlçe Örgütü Atandı

İl Başkanı Enver Kiraz başkanlığında toplanan CHP Malatya İl Örgütü tarafından Battalgazi İlçe Örgütünün ataması gerçekleştirildi. Battalgazi İlçe Başkanlığı'na Abdulvahap Ayzabar atandı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi İlçe Örgütünün atamasının gerçekleştirildiğini belirterek "Genel Merkezimizin onayı ile Battalgazi İlçe Örgütümüzün atanmasını gerçekleştirdik. Yaklaşan yerel seçimler öncesi tüm örgütlerimiz ile canla başla çalışıyoruz. Yerel seçimlerde çok büyük başarıya imza atacağız. Malatya'da 2 olan belediye sayımızı artıracağız. CHP olarak yerel yönetimlerde halkın iktidarını kuracağız" ifadelerini kullandı.

Abdulvahap Ayzabar başkanlığında oluşan CHP Battalgazi İlçe yönetimi şu isimlerden oluştu.

"Osman Akyol, Abuzer Apaki, Hasan Hulki Cantekin, Nurgül Çabuk, Murat Orçun Çalış, Neriman Çelik, Murat Genç, Aysel Gündüz, Sadık Karataş, İbrahim Korkmaz, Sultan Korkmaz, Doğan Pektaş, Ramazan Şerif Turan, Muharrem Ünverdi, İrfan Yılmaz, Abuzer Yolcu." - MALATYA