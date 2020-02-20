CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet mazbatasını aldı
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CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet mazbatasını aldı

CHP Adıyaman İl Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sırrı Burak Binzet, mazbatasını aldı.

20.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:14
CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet mazbatasını aldı

CHP İl Başkanlığı'na seçilen Mehmet Sırrı Burak Binzet, mazbatasını aldı.

İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını İl Seçim Müdürü Cengiz Kırmızıgül'den teslim alan Binzet, yaptığı konuşmada, partisinin iktidar olması için çaba göstereceklerini söyledi.

Adıyaman İl Başkanlığının bir süre önce yapılan kongresinde adaylar Binzet ve Murat Bilgiç'in eşit oy alması sonucu yapılan itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu 2 oyu geçerli saymış, bunun ardından CHP Adıyaman İl Başkanını Mehmet Burak Binzet başkan seçilmişti.

Kaynak: AA
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