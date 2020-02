China Moses, İstanbul'da konser verdi

05.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:28

Caz, R&B, soul ve blues müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden China Moses İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Blues ve soul klasiklerini zenginleştirerek yorumlayan sanatçının İş Kuleleri Salonu'ndaki konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'da konser vermekten çok mutlu olduğunu ifade eden Moses, müziğin yaşla alakalı olmadığını müziğe aşkla bağlanmak gerektiğini söyledi.

Sanatçı, bütün farklılıklara rağmen insanların birbirini sevmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yapacağınız birçok etkinlik varken buraya beni dinlemeye geldiğiniz çok teşekkür ediyorum." dedi.

Moses, konserde, "Disconnected", "Breaking Point", "Better", "I can be happy", "Broken" ve "Silence"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, sanatçıya turne grubu The Vibe Tribe'ın yanı sıra Türk müzisyenler Aycan Teztel ve Şenova Ülker eşlik etti.

China Moses

Grammy ödüllü bir caz duayeni Dee Dee Bridgewater'ın ve yönetmen Gilbert Moses'in kızı olarak dünyaya gelen China Moses, ilk tekli albümü "Time"ı henüz 16 yaşındayken çıkardı.

Yorumladığı efsanevi caz ve blues şarkıları ile dikkatleri üzerine toplayan sanatçı, 2012 yılında "Crazy Blues" albümüyle The Times gazetesi tarafından o yılın en iyi 100 albümü arasında gösterildi.

Vokal yeteneğinin yanı sıra prodüktörlük ve şarkı yazarlığı da yapan deneyimli sanatçı, Walt Disney yapımı "Prens ve Kurbağa" filminin Fransız versiyonunda Prenses Tiana'yı ve Aslan Kral filminin meşhur şarkısı Hakuna Matata'yı seslendirdi.

Kaynak: AA