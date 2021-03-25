Chiliz coin yorum: Chiliz yeniden yükselecek mi? Analistten CHZ açıklamaları
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Chiliz coin yorum: Chiliz yeniden yükselecek mi? Analistten CHZ açıklamaları

25.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:50
Chiliz coin yorum: Chiliz yeniden yükselecek mi? Analistten CHZ açıklamaları

Chiliz coin yorum: Analist Coin Bureau, Chiliz (CHZ) platformuna ve NFT ile e-spor kombinasyonuna dikkatlice baktı .

CHİLİZ (CHZ) COİN YORUM

Analist, Chiliz ekosistemini bugünün "en ilginçlerinden" biri olarak tanımladığı bir videoyu YouTube'a yükledi. CCN'nin bildirdiği gibi, bir yılda % 8,805 ve bir ayda % 880'lik bir toparlanma ile CHZ jetonu, yatırımcılar için iyi fırsatlar sunuyor .

Chiliz, spor tutkunlarının favori takımları hakkındaki kararları etkilemelerini ve onlara oyuncularla etkileşimde bulunmaları için araçlar sağlamayı amaçlayan bir platformdur.

Bu şekilde, takım yönetimi, taraftarların oy kullanma yetkisini vererek taraftarların ilgisini paraya çevirerek yeni bir gelir kaynağı elde edebilir.

Chiliz ekosistemi, hayranlara "sadakat kartları", benzersiz deneyimler ve oylama gücü sağlayan jeton basmak için bir platform olan Socios'tan oluşur.

Buna ek olarak, kullanıcıların Chiliz tokenlerini itibari parayla satın almalarına ve ardından bunları "hayran tokenları" ile değiştirmelerine olanak tanır. İkincisi için, indirimler ve diğer teklifler veren "ödül jetonları" da vardır. Analist şunları kaydetti:

Beni ilgilendiren şey, bu oyunlaştırma modelinin hemen hemen her spor dalında kopyalanabilmesi. Yani buradaki potansiyel gerçekten çok büyük. Formula 1, Cricket ve NFL gibi sporları düşünüyorum.

Chiliz ekosisteminin ikinci unsuru, değişimidir. Bu platform aracılığıyla, kullanıcılar komisyonlar için % 0 ve satış komisyonları için% 0,2 ile % 0,6 arasında farklı token çiftlerini değiştirebilirler.

Chiliz, diğerleri arasında Barselona, ??Paris Saint Germain, Atlético de Madrid gibi futbol takımlarıyla önemli ittifaklar kurmayı başardı .

Chiliz ekosisteminin belirteçleri

Bu avantajlara ek olarak, Chiliz ekosisteminin hayranları ve katılımcıları, daha fazla kazanç potansiyeli ekleyen güçlü tokenomiklere ve özelliklere sahiptir. Platformun Taraftar Token Teklifi adlı bir ürünü var .

Analist, bu kaynak yaratma mekanizmasının Socios platformunda yeni ortaklar kurmaya izin verdiğini açıkladı. Bu nedenle, kullanıcılar bu Partnerlerin jetonlarını sabit bir fiyatla satın alabilirler.

Analiste göre, 2020'de Chiliz ortakları için 30 milyon $ 'a varan bu tür bir token için talep "yüksek".

Hobi amaçlı tokenlar, ekip performansına göre token arzını azaltmak için bir yanma mekanizması da oluşturdu. Bir takım iyi performans gösterirse, jetonun bir kısmı yakılır ve arz azalır. Bu mekanizma sahiplerine fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Analist şunları söyledi:

"Futbol taraftarlarının kripto topluluğundan daha önemsiz olduğu ve bu tokenlere olan talebin onaylandığı doğru (…). Toplam token arzının yalnızca bir yüzdesi dolaşımda, Paris Saint Germain'in 20 milyon tokeninin yalnızca% 6'sı mevcut.

Token yüksek bir yıllık enflasyon oranına sahip, ancak buna karşı koymak için taraftarların ilgisine dayanıyor. Öte yandan CHZ ,EthereumERC-20 ve Binance Akıllı Zincir BEP-2 olarak mevcuttur .

Chainlink ile yakın zamanda duyurulan bir ortaklık, platformun sınırlı sayıda spor etkinlikleri için Fungible Token (NFT'ler) basmasına olanak tanıyor.

Bu NFT'ler ayrıca özel etkinliklere erişmek için de kullanılabilir. Binance ile yapılan bir ortaklık, tüm platform tokenlerinin borsada listelenmesine izin verdi. Bununla birlikte Binance, tokenler için daha fazla alım satım çifti de sunuyor.

- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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