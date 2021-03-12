Chiliz (CHZ) yorum ve grafiği! Chiliz (CHZ), hayran token teklifleri genişledikçe % 60'la 1 milyar dolarlık piyasa değerine yükseldi

Chiliz (CHZ) yorum ve grafiği! CHZ coin neden artıyor? AC Milan Taraftar Token lansmanının başarısı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne genişleme planları, geçtiğimiz ay Chiliz'in % 1.000 rallisini destekliyor. Chiliz (CHZ) yorum ve grafiği! Chiliz (CHZ), hayran token teklifleri genişledikçe % 60'la 1 milyar dolarlık piyasa değerine yükseldi

CHZ COİN YORUM VE GRAFİĞİ

Fungible token'lar (NFT'ler) ve merkezi olmayan finans (DeFi), kripto sektöründeki en sıcak kavramlardan ikisidir ve her biri, projelerin ve şirketlerin halkla geniş çapta etkileşim kurma şeklini değiştirmektedir.

Bu kavramları spor hayranları katılımı için bir çerçeveye uygulamak isteyen bir proje, Socios hayran katılım platformu tarafından oluşturulan bir blok zinciri platformu olan Chiliz'dir. Proje, hayranların popüler oylama yoluyla takımlarını etkilemelerine izin veren markalı Taraftar Tokenları satın almalarına izin vermek için tasarlandı.

Proje web sitesine göre, tüm Taraftar Tokenları Chiliz blok zincirinde basıldı ve platformda oylama bir dizi akıllı sözleşme aracılığıyla gerçekleştirildi.

TradingView'den gelen veriler, geçen ay Chiliz'in (CHZ) fiyatının % 760 artarak 8 Şubat'ta 0,022 dolardan 8 Mart'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi 0,189 dolara yükseldiğini gösteriyor. CHZ işlem hacmi de vurdu 1.92 milyar dolar ile 24 saatlik rekor.

Platform şu anda FC Barcelona, ??Juventus, Paris Saint-Germain, AS Roma, Galatasaray ve Atletico de Madrid dahil olmak üzere dünyanın en popüler spor takımlarından bazıları için Taraftar Tokenları sunuyor.

Token lansmanı güçlü bir ralli başlattı

Chiliz için Momentum, platformun 24 Şubat'ta AC Milan için ACM Taraftar Tokenini başlatmak üzere Binance ile ortaklık kurmasıyla 2020'nin sonunda güç toplamaya başladı. Lansman, CHZ ekosistemi için 6 milyon dolarlık gelir sağladı.

ACM, Chiliz ile Taraftar Tokenlarını piyasaya sürmeyi planlayan 23 büyük spor ve espor organizasyonunun bir parçası.

2 Mart'ta CEO Alexandre Dreyfus , projenin ABD'deki operasyonları genişletmek için 50 milyon dolar tahsis edeceğini açıkladığındave yerel ligler ve spor franchise'larıyla çalışmaya başlama planları olduğunda CHZ fiyatı ek bir artış elde etti .

Şu anda Chiliz, Formula 1 ile devam eden görüşmelerde ve eğer takım popüler ABD spor takımlarına katılabilirse, proje, blockchain teknolojisi ve NFT'ler spor endüstrisine daha fazla yerleştikçe daha fazla büyüme görmek için iyi konumlandırılabilir.



Burada ifade edilen görüşler ve görüşler yalnızca yazara aittir ve Haberler.com'un görüşlerini yansıtmayabilir. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir, karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.