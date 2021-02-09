Chicago Bulls - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - Washington Wizards maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Chicago Bulls - Washington Wizards maçı gerçekleşecek. Peki, Chicago Bulls - Washington Wizards maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CHICAGO BULLS - WASHINGTON WIZARDS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - Washington Wizards maçı Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - Washington Wizards maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHICAGO BULLS - WASHINGTON WIZARDS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 9 Şubat Salı günü oynanacak Chicago Bulls - Washington Wizards maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.