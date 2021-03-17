Chicago Bulls - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - OKC Thunder maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Chicago Bulls - OKC Thunder maçı gerçekleşecek. Peki, Chicago Bulls - OKC Thunder hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

CHİCAGO BULLS - OKC THUNDER MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - OKC Thunder maçı, Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - OKC Thunder maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHİCAGO BULLS - OKC THUNDER MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 17 Mart Çarşamba günü oynanacak Chicago Bulls - OKC Thunder maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.