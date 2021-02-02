Chicago Bulls - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - New York Knicks maçı karşılaşmasında basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - New York Knicks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.