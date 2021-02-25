Chicago Bulls - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Chicago Bulls - Minnesota TW maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Chicago Bulls - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Chicago Bulls - Minnesota TW maçı gerçekleşecek. Peki, Chicago Bulls - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CHİCAGO BULLS - MİNNESOTA TW MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Chicago Bulls - Minnesota TW maçı, Chicago'da United Center'da oynanacak. Chicago Bulls - Minnesota TW maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CHİCAGO BULLS - MİNNESOTA TW MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak Chicago Bulls - Minnesota TW maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.