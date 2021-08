Chernobylite Konsol Sürümleri Ertelendi

Yayıncı All in! Games yaptığı duyuruda Chernobylite'ın konsollar için ertelendiğini açıkladı. Chernobylite için belirlenen yeni çıkış tarihi ise 28 Eylül.

Bir süredir erken erişimde olan ve 28 Temmuz'da tam sürüme geçerek bilgisayarlar için çıkış yapan Chernobylite, PlayStation 4 ve Xbox One için ertelendi. Oyunun geliştiricisi The Farm 51 ve yayıncısı All in! Games yaptıkları açıklamada oyunun çıkış tarihinin 7 Eylül'den 28 Eylül'e alındığını söyledi.

All in! Games CEO'su Piotr Zygadlo ertelemeyle ilgili yaptığı açıklamada konsol tarafında öngörülemeyen bazı problemlerin olduğunu söyledi. "Biz ürünlerimizi en mükemmel hallerinde sunmak istiyoruz ve ertelemeyle gelen fazladan süre sayesinde bunu başaracağız" diyen CEO ayrıca sabırlı tutumlarından dolayı da oyunculara teşekkür etti.

Kaynak: SaveButonu