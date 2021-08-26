Chernobylite Konsol Sürümleri Ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Chernobylite Konsol Sürümleri Ertelendi

Chernobylite Konsol Sürümleri Ertelendi
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Chernobylite 

Geliştiriciliğini The Farm 51'ın üstlendiği hayatta kalma-korku temalı rol yapma oyunu Chernobylite, konsollar için ertelendi.

The post appeared first on .

Yayıncı All in! Games yaptığı duyuruda Chernobylite'ın konsollar için ertelendiğini açıkladı. Chernobylite için belirlenen yeni çıkış tarihi ise 28 Eylül.

Bir süredir erken erişimde olan ve 28 Temmuz'da tam sürüme geçerek bilgisayarlar için çıkış yapan Chernobylite, PlayStation 4 ve Xbox One için ertelendi. Oyunun geliştiricisi The Farm 51 ve yayıncısı All in! Games yaptıkları açıklamada oyunun çıkış tarihinin 7 Eylül'den 28 Eylül'e alındığını söyledi.

All in! Games CEO'su Piotr Zygadlo ertelemeyle ilgili yaptığı açıklamada konsol tarafında öngörülemeyen bazı problemlerin olduğunu söyledi. "Biz ürünlerimizi en mükemmel hallerinde sunmak istiyoruz ve ertelemeyle gelen fazladan süre sayesinde bunu başaracağız" diyen CEO ayrıca sabırlı tutumlarından dolayı da oyunculara teşekkür etti.

Kaynak: SaveButonu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Gervinho Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Chernobylite Konsol Sürümleri Ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 20:31:07. #1.16#

title